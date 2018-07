Sanremo. E’ durata poche ore la fuga dei rapinatori della gioielleria Abate in corso Imperatrice. Intorno alle 15 la polizia francese ha catturato cinque persone che sarebbero legate alla rapina di questa mattina, quando due uomini, di cui uno vestito da donna, hanno fatto irruzione all’interno di una gioielleria davanti al Casinò per poi sfuggire a bordo di una Bmw serie 1 di colore grigio targata francese con un bottino che si aggira tra i 250mila e i 300mila euro.

E’ successo intorno alle 10. Due uomini armati sono entrati nel negozio e, pistola alla mano, l’hanno puntata alla fronte di un commesso, che avrebbero costretto ad aprire alcune vetrine per asportare gioielli e orologi di prestigio.

Utilizzando il calcio della pistola hanno poi infranto altre vetrine per prendere i preziosi e sono scappati. Ad attenderli, in un’auto parcheggiata poco lontano, un terzo complice. Tutti e tre i rapinatori sarebbero francesi. Resta invece ancora da chiarire il ruolo degli altri due uomini arrestati dalla polizia francese: stando a quanto si apprende, farebbero parte di una banda di malviventi. La polizia ha trovato parte della refurtiva ancora in possesso dei rapinatori.

Durante la rapina non si sono registrati feriti, ma il commesso minacciato con la pistola è stato comunque soccorso e accompagnato in ospedale perché sotto choc.

Gli agenti del commissariato di polizia di Sanremo sono immediatamente accorsi sul posto e, dopo aver raccolto le prime testimonianze, hanno diramato alle forze di polizia italiane e francesi il modello e la targa dell’auto dei rapinatori. La caccia all’uomo, finita in Francia, è durata poche ore.