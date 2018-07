Sanremo, Romano Lupi è il nuovo direttore della rivista “The Mellophonium”

Sanremo. La rivista “The Mellophonium” è un periodico di cultura musicale fondato nel 1999 ed uscito regolarmente a cadenza semestrale. Vi hanno collaborato negli anni molte firme, note e meno note (tra quelle celebri possiamo citare Morgan, Bollani, Lauzi, etc.).

La notizia del giorno è che l’editore Freddy Colt ha provveduto alla nomina di un nuovo Direttore Responsabile dopo la prematura scomparsa di Valerio Venturi (avvenuta lo scorso mese di Febbraio), il quale con l’editore aveva praticamente ideato e realizzato questa testata fin dall’inizio.

La scelta è ricaduta sul pubblicista Romano Lupi, classe 1974, dottore in Filosofia, in Storia e in Dams, attivo studioso di cultura locale, di storia dello sport e dello spettacolo, con al suo attivo diverse pubblicazioni soprattutto di carattere saggistico, talvolta scritte a quattro mani con altri stimati studiosi quali il prof. Mario Curletto, lo storico Riccardo Mandelli o il poeta Franco D’Imporzano.

L’editore ha ritenuto di mantenere invariati gli altri incarichi redazionali, ossia Marco Scolesi come redattore-capo e condirettore del sito www.mellophonium.it e Mirko Conte alla segreteria editoriale. Il nuovo direttore si è messo subito al lavoro per mandare in stampa il numero 33 della rivista, dedicato alla memoria di Giovanni Choukhadarian, storico collaboratore e fine critico musicale, che uscirà tra due settimane in occasione di “Zazzarazzaz”: a questo numero hanno collaborato, tra gli altri, Dario Salvatori, Guido Michelone, Giuseppe Conte e Franco Boggero.

Al Direttore Lupi vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte del Centro Studi “Stan Kenton” e della Mediateca della Pigna “Valerio Venturi”, di cui il “Mellophonium” è l’organo ufficiale.