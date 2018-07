Sanremo. Distretto Socio Sanitario 2 Sanremese, Anffas Sanremo e Opera Don Orione aprono le porte alla cittadinanza con il progetto “Pronti via” finalizzato allo sviluppo di autonomie personali ed abitative per persone con disabilità.

Si tratta di un progetto finanziato da Regione Liguria e Ministero del lavoro e Politiche sociali che si realizza in rete attraverso una collaborazione tra il Distretto Socio-Sanitario 2 Sanremese, i Servizi Sociali del Comune di Sanremo, l’Asl 1 Servizio Trattamenti Percorsi Riabilitazione Disabilità Adulti e Struttura Complessa Continuità delle Cure e Residenzialità.

Il progetto prevede la costruzione di percorsi e iniziative singole e di gruppo per sperimentare l’autonomia nella normale vita quotidiana e mette a disposizioni due appartamenti per attività laboratoriali in situazione abitativa e per percorsi di residenzialità temporanea (co housing) per 15 ragazzi e ragazze del Distretto Sanremese che hanno fatto domanda di partecipazione.

Gli appartamenti si trovano a Sanremo:

• appartamento Anffas Sanremo in Corso Garibaldi 187

• appartamento Don Orione in via Galileo Galilei 713

Il progetto avviato a inizio anno con la definizione delle specifiche attività e l’individuazione dei partecipanti è attivo e operativo da aprile 2017 e sta ottenendo ottimi risultati.

Il 2 luglio il vicesindaco – assessore ai Servizi Sociali del Comune di Sanremo Costanza Pireri ha visitato l’appartamento di corso Garibaldi dove le è stata riservata dai ragazzi e ragazze presenti e dagli operatori una calorosa accoglienza, con un intervento improvvisato al pianoforte di un giovane partecipante, quale dimostrazione del clima positivo che caratterizza tutto il progetto.

E’ un successo di tutta la Rete dei Servizi che ha collaborato affinché si realizzassero nel Distretto Sanremese nuove opportunità abilitative per tutti i cittadini portatori di disabilità.

“In cantiere dal 2016 dopo diverse difficoltà che hanno comportato anche la rimodulazione dell’idea originaria, finalmente a inizio anno il progetto è riuscito a partire ed ora ci sono le condizioni che , terminata questa prima fase di sperimentazione, possa proseguire e consolidare i buoni risultati fin qui s conseguiti” sottolinea la dott.ssa Claudia Lanteri, Direttore Sociale del Distretto Sanremese, mentre la dott.ssa Anna Vio di ASL 1 si congratula con tutti ricordando una massima di E.Ford: “Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo!”

Chiude il vicesindaco Costanza Pireri, nonché assessore ai Servizi Sociali e Presidente del Distretto Socio-Sanitario 2 Sanremese, che ribadisce con forza il suo impegno per una città e un Distretto più inclusivi: “L’occhio di questa Amministrazione è sempre attento a migliorare la qualità di vita dei propri cittadini, e quindi anche di coloro che presentano alcune disabilità. Insieme ai miei collaboratori siamo sempre in prima linea affinché questi progetti possano realizzarsi nel nostro territorio”.

Dopo la benedizione dei laboratori e gli auguri da parte del Direttore del Don Orione Don Gianni, infine, prende la parola la Presidente di Anffas Sanremo, Marisa Ricca Ormea: “Pensiamo già di allargare l’amplio locale di corso Garibaldi, centralissimo e nel vivo della città, annettendo anche l’appartamento adiacente per poter continuare Pronti Via e poter offrire finalmente alla città e ai nostri associati e ospiti del Centro Diurno (sito in Via G. Borea 57) una nuova forma di residenzialità, temporanea o permanente, un sollievo alle loro famiglie da tempo richiesto e un progetto di Dopo di Noi Sociale, in rete con tutti“.

Per informazioni:

Comune di Sanremo, Distretto Socio Sanitario 2: tel 0184- 52901 dss2@comunedisanremo.it

ATS Anffas – Opera Don Orione info@sanremo-anffas.org