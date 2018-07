Sanremo, prende il via la stagione estiva del Teatro Ariston

Sanremo. Giovedì 2 agosto alle 21.30 primo appuntamento con la stagione estiva del Teatro Ariston. Sul palco la Progetto Festival Band con il concerto The Best of Sanremo dedicato alle canzoni più amate del Festival.

Angela Vicidomini, Alessio Briano, Andrea Balestrieri, Artan Selishta e Max Matis faranno rivivere la storia del Festival dal 1951 ad oggi ripercorrendo le emozioni che solo il Festival di Sanremo sa dare. Prezzi di ingresso: Platea € 20,00+2,00 prev. – € 15,00+1,00 prev. – € 10,00+1,00 prev.

Lunedì 6 agosto alle 21.30 Gabriele Cirilli presenta il suo spettacolo “#Tale e quale a me Again”. La casa nasconde ma non perde. Lo diceva nonna Concetta. Ogni pezzettino di vita o ricordo di ognuno di noi è in una soffitta o in una cantina ma con l’avvento di internet il nascondiglio viene sostituito da un hashtag dentro il quale puoi conservare le tue emozioni. Gabriele apre il suo # al suo pubblico proprio sul palcoscenico l’unico luogo

dove l’attore riesce ad essere tale e quale a se stesso.

Prezzi di ingresso: Platea € 25,00+2,00 prev. – € 20,00+3,00 prev.

Galleria €20,00+2,00 prev. – € 18,00+1,50 prev. – € 15,00+1,50 prev.

Lunedì 13 agosto alle 21.30 Ivan Marino presenta Rigoletto opera in tre atti di Giuseppe Verdi tratta dal dramma di Victor Hugo “Le Roi s’amuse”, ed insieme alle Opere “Il Trovatore” e “La Traviata” formano la cosiddetta “trilogia popolare” di Verdi. A vestire i panni del protagonista sul palcoscenico del Teatro Ariston, accanto al Soprano Scilla

Cristiano nel ruolo di Gilda e del Tenore prossimo a calcare le scene del Teatro alla Scala Angelo Fiore nel ruolo del Duca di Mantova, sarà il baritono Giorgio Valerio, professionista di fama internazionale e dall’eccezionale dote scenica ed interpretativa.

A dirigere l’Orchestra di Ritorno all’Opera sarà la bacchetta del valente Maestro Alberto Veronesi. L’allestimento scenografico e registico della serata sarà curato dal regista Alessandro Bertolotti. Prezioso corollario alla serata la partecipazione del Coro Lirico Quadrivium di Genova diretto dal Maestro Giovanni Battista Bergamo.

Prezzi di ingresso: Platea € 35,00+3,00 prev. – € 30,00+3,00 prev. – € 25,00+3,00 prev

Galleria € 25,00+2,00 prev. – € 20,00+2,0 prev. – € 15,00+2,00 prev.

Venerdì 17 agosto alle 21.30 torna, dopo il successo dello scorso anno Andrea Pucci con il suo “Pucci show” in cui l’attore comico italiano con i ritmi più incalzanti e l’energia a “ciclo continuo”, racconta alcuni passaggi della vita. Evita la satira politica, preferendo quella di costume: la quotidianità è l’argomento centrale del suo spettacolo.

“Pucci Show” è la raccolta delle migliori proposte di Pucci, elaborate espressamente per il teatro con il supporto della strepitosa Zuraski live band a sottolineare i momenti musicali che hanno fatto da colonna sonora a tutti noi.

Oltre un’ora e mezza di puro divertimento senza pensieri, per una serata “leggera”. Prezzi di ingresso: Platea € 32,00+3,00 prev. – € 27,00+3,00 prev. Galleria € 27,00+3,00 prev. – € 23,00+2,00 prev.

Martedì 21 agosto alle 21.30 Ivan Marino presenta “Omaggio a Morricone – colonne sonore da Oscar” concerto con l’Orchestra Le Muse diretta dal Maestro Andrea Albertini, vocalist Elena D’Angelo.

Prezzi di ingresso: Platea € 25,00+2,00 prev. – € 20,00+2,00 prev. Galleria € 20,00+2,00 prev. – € 15,00+1,00 prev. – € 10,00+1,00 prev.

Venerdì 24 agosto ore 21.30 Walter Rolfo presenta “L’arte di realizzare l’impossibile” un viaggio alla scoperta dei più affascinanti misteri della nostra mente per imparare a realizzare l’impossibile in ogni giorno della nostra vita Prezzi di ingresso: Platea € 25,00+3,00 prev. – € 20,00+3,00 prev. Galleria € 20,00+2,00 prev. – € 18,00+2,00 prev. – € 15,00+2,00 prev. Ridotto under 18 – 50%.

Martedì 28 agosto ore 21.30 torna Comedy Ring con i comic di Zelig, Colorado, Camera Café e Eccezionale Veramente a darsi battaglia a suon di risate sul palco. Prezzi di ingresso: Platea € 20,00+2,00 prev. – € 15,00+2,00 prev. Galleria € 15,00+1,50 prev. – € 10,00+1,50 prev

Anticipazioni stagione autunnale Teatro Ariston

Sabato 15 settembre alle 21 15 Sanremo Canta Napoli Gran Galà della Canzone Napoletana con Miranda Martino, Manuela Villa, Mario Tessuti, Irene Fargo, Mario Maglione, Lisa, Marisa Laurito, Gianni Nazzaro, Pietra Montecorvino e Lucia Cassini. Presenta Massimo Proietto con il contributo di Dario Salvatori

. Prezzi di ingresso: Platea € 30,00+2,00 prev. – € 25,00+2,00 prev. – € 20,00+2,00 prev. Galleria € 25,00+2,00 prev. – € 20,00+2,00 prev. – € 15,00+2,00 prev.

Dal 18 al 20 ottobre Tenco 2018 dal 22 giugno al 21 luglio sono aperte le vendite degli abbonamenti a prezzo ridotto, biglietti singoli e abbonamenti a prezzo intero a partire dal 22 luglio.

Sabato 3 novembre alle 21.15 torna sul palco dell’Ariston Beppe Grillo con lo show “Insomnia – ora dormo!”. L’insonnia che tormenta Grillo da 40 anni, che lo porta a farsi domande scomode, a interrogarsi sull’ovvio e a trovare risposte azzardate, a diventare il personaggio che tutti conosciamo.

Sabato 8 dicembre ore 21.15 Mario Biondi Tour 2018

Prezzi di ingresso: Platea € 55,00+5,00 prev. – € 50,00+5,00 prev. – € 45,00+5,00 prev.

Galleria € 40,00+4,00 prev. – € 35,00+4,00 prev. – € 28,00+4,00 prev.

Martedì 23 aprile 2019 alle 21.15 Angelo Pintus con il nuovo spettacolo “Destinati all’estinzione”

Prezzi di ingresso: Platea € 32,00+3,00 prev. – € 27,00+3,00 prev.

Galleria € 27,00+3,00 prev. – € 23,00+2,00 prev..

Info e prenotazioni:0184 506060 tutti i giorni 17.00-21.00.

Acquisto on line disponibile su www.aristonsanremo.com e www.ticketone.it

Rigoletto e Omaggio a Morricone sono acquistabili on line su www.happyticket.it