Sanremo, prende il via la stagione estiva del Teatro Ariston

Sanremo. Giovedì 2 agosto alle 21.30 primo appuntamento con la stagione estiva del Teatro Ariston:

Sul palco la Progetto Festival Band con il concerto The Best of Sanremo dedicato alle canzoni più amate del Festival. Angela Vicidomini, alessio Briano, Andrea Balestrieri, Artan Selishta e Max Matis faranno rivivere la storia del Festival dal 1951 ad oggi ripercorrendo le emozioni che solo il Festival di Sanremo sa dare.

Prezzi di ingresso: Platea € 20,00+2,00 prev. – € 15,00+1,00 prev. – € 10,00+1,00 prev.

Lunedì 6 agosto ore 21.30 Gabriele Cirilli presenta il suo spettacolo “#Tale e quale a me Again”

La casa nasconde ma non perde. Lo diceva nonna CONCETTA.

Ogni pezzettino di vita o ricordo di ognuno di noi è in una soffitta o in una cantina ma con l’avvento di internet il nascondiglio viene sostituito da un hashtag dentro il quale puoi conservare le tue emozioni. Gabriele apre il suo # al suo pubblico proprio sul palcoscenico l’unico luogo dove l’attore riesce ad essere tale e quale a se stesso.

Prezzi di ingresso: Platea € 25,00+2,00 prev. – € 20,00+3,00 prev.

Galleria €20,00+2,00 prev. – € 18,00+1,50 prev. – € 15,00+1,50 prev.

Per i primi due appuntamenti della stagione estiva, il Teatro Ariston ha pensato ad una promozione speciale per i propri clienti e per i clienti di Sanremo On, la rete di imprese matuziana.

I ragazzi fino ai 12 anni potranno invece usufruire di un biglietto ridotto del 50%.

Lunedì 13 agosto ore 21.30 Ivan Marino presenta Rigoletto opera in tre atti di Giuseppe Verdi tratta dal dramma di Victor Hugo “Le Roi s’amuse”, ed insieme alle Opere “Il Trovatore” e

“La Traviata” formano la cosiddetta “trilogia popolare” di Verdi.

A vestire i panni del protagonista sul palcoscenico del Teatro Ariston, accanto al Soprano SCILLA CRISTIANO nel ruolo di Gilda e del Tenore prossimo a calcare le scene del Teatro alla Scala ANGELO FIORE nel ruolo del Duca di Mantova, sarà il baritono GIORGIO VALERIO, professionista di fama internazionale e dall’eccezionale dote scenica ed interpretativa.

A dirigere l’Orchestra di Ritorno all’Opera sarà la bacchetta del valente Maestro

ALBERTO VERONESI. L’allestimento scenografico e registico della serata sarà curato dal regista ALESSANDRO BERTOLOTTI. Prezioso corollario alla serata la partecipazione del Coro Lirico Quadrivium di Genova diretto dal Maestro Giovanni Battista Bergamo.

Prezzi di ingresso: Platea € 35,00+3,00 prev. – € 30,00+3,00 prev. – € 25,00+3,00 prev

Galleria € 25,00+2,00 prev. – € 20,00+2,0 prev. – € 15,00+2,00 prev. – ridotto fino a 14 anni € 5,00+1,00 prev.

Fino al 6 agosto promozione Happy Price (-20% sulla platea) su www.happyticket.it e su www.aristonsanremo

Venerdì 17 agosto ore 21.30 torna, dopo il successo dello scorso anno Andrea Pucci con il suo “Pucci show” in cui l’attore comico italiano con i ritmi più incalzanti e l’energia a “ciclo continuo”, racconta alcuni passaggi della vita. Evita la satira politica, preferendo quella di costume: la quotidianità è l’argomento centrale del suo spettacolo.

“PUCCI SHOW” è la raccolta delle migliori proposte di Pucci, elaborate espressamente per il teatro con il supporto della strepitosa Zuraski live band a sottolineare i momenti musicali che hanno fatto da colonna sonora a tutti noi.

Oltre un’ora e mezza di puro divertimento senza pensieri, per una serata “leggera”.

Prezzi di ingresso: Platea € 32,00+3,00 prev. – € 27,00+3,00 prev.

Galleria € 27,00+3,00 prev. – € 23,00+2,00 prev. – ridotto fino a 14 anni € 5,00+1,00 prev.

Martedì 21 agosto ore 21.30 Ivan Marino presenta “Omaggio a Morricone – colonne sonore da Oscar”, l’Orchestra Le Muse diretta dal Maestro Andrea Albertini e la vocalist Elena D’Angelo, presentano un concerto dedicato alla musica scritta dal grande Ennio Morricone. Il programma sarà incentrato sulle più belle colonne sonore scritte dal grande compositore romano, dagli esordi con Sergio Leone fino alle più recenti collaborazioni con Tornatore, Joffè e Tarantino, l’Orchestra Le Muse diretta dal Maestro Andrea Albertini, vocalist Elena D’Angelo.

Prezzi di ingresso: Platea € 25,00+2,00 prev. – € 20,00+2,00 prev.

Galleria € 20,00+2,00 prev. – € 15,00+1,00 prev. – € 10,00+1,00 prev. – ridotto fino a 14 anni € 5,00+1,00 prev.

Venerdì 24 agosto ore 21.30 Walter Rolfo presenta “L’arte di realizzare l’impossibile” un viaggio alla scoperta dei più affascinanti misteri della nostra mente per imparare a realizzare l’impossibile in ogni giorno della nostra vita.

Quali sono i limiti della nostra mente? Che cosa ci è precluso?

Utilizzando la filosofia propria del pensiero illusionistico viene svelato il segreto per ottenere in ogni momento della nostra vita risultati altrimenti impossibili.

L’Arte di realizzare L’Impossibile, scritto con Alessandro Marrazzo è l’ultima provocatoria produzione teatrale di Masters of Magic, sintesi di 11 anni di studi e ricerche nel campo della percezione e delle neuroscienze.

Lo spettacolo crea in ogni spettatore una nuova convinzione: il cervello è una macchina perfetta con potenzialità inespresse, basta conoscerne i segreti per realizzare l’impossibile ogni giorno.

Questa filosofia è diventata uno spettacolo teatrale dove la magia ne è sia fil rouge che effetto speciale.

In “Inganni – Manuale di difesa”, queste tecniche diventano spettacolo svelando come difendersi dagli attacchi cui è quotidianamente vittima la nostra mente: dall’amore alla politica, dal marketing all’informazione, siamo tutti condizionati. Nessuno escluso.

Una spettacolare palestra in cui gli spettatori si eserciteranno insieme all’artista ad abolire il “non si può fare” dal proprio stile di vita per imparare a trovare la strada giusta che porta alla realizzazione dell’impossibile.

Prezzi di ingresso: Platea € 25,00+3,00 prev. – € 20,00+3,00 prev.

Galleria € 20,00+2,00 prev. – € 18,00+2,00 prev. – € 15,00+2,00 prev.

Ridotto under 18 – 50%.

Martedì 28 agosto ore 21.30 torna Comedy Ring con i comic di Zelig, Colorado, Camera Café e Eccezionale Veramente a darsi battaglia a suon di risate sul palco.

Il Format rivelazione dell’anno 2017/2018 nel mondo del Cabaret che sta facendo i Sold Out in tutte le migliori città d’Italia.

Per la prima volta sul palco, i Comici e gli Attori di Zelig, Colorado, Camera Cafè e Eccezionale Veramente si danno battaglia a suon di risate.

L’apripista della serata è un Comico di Genova, grande monologhista che arriva dalla scuderia di Zelig e Colorado, lui è Daniele Raco che ci delizierà di un suo monologo parlando di temi attuali politici e del mondo web.

Si passa al momento della sicurezza dove il Ninja Carlo De Benedetto, da Comedy Central, ci spiega le sue mosse di Karate e il rapporto matrimoniale tra lui e Sua moglie Ninetta.

Da Eccezionale Veramente uno dei Comici dell’ultima edizione del Format prodotto da LA7, stiamo parlando di Enrico Luparia che coinvolgerà grandi e piccini con le Sue animazioni e monologhi.

Presenta la serata una veterana del mondo dello spettacolo, direttamente da Camera Cafè e Drive In l’intramontabile Margherita Fumero.

Unica tappa in Milano e Provincia.

Comedy Ring è una Produzione della Sm Management di Simone Migliaccio.

Prezzi di ingresso: Platea € 20,00+2,00 prev. – € 15,00+2,00 prev.

Galleria € 15,00+1,50 prev. – € 10,00+1,50 prev.

Sabato 15 settembre ore 21 15 Sanremo Canta Napoli Gran Galà della Canzone Napoletana con Miranda Martino, Manuela Villa, Mario Tessuti, Irene Fargo, Mario Maglione, Lisa, Marisa Laurito, Gianni Nazzaro, Pietra Montecorvino e Lucia Cassini.

Presenta Massimo Proietto con il contributo di Dario Salvatori

Prezzi di ingresso: Platea € 30,00+2,00 prev. – € 25,00+2,00 prev. – € 20,00+2,00 prev.

Galleria € 25,00+2,00 prev. – € 20,00+2,00 prev. – € 15,00+2,00 prev.

Dal 18 al 20 ottobre Rassegna della Canzone d’Autore premio Tenco 2018

Nel corso delle serate verranno consegnate le targhe Tenco:

Miglior disco in assoluto: Motta – Vivere o morire

Miglior opera prima: Giuseppe Anastasi – Canzoni ravvicinate del vecchio tipo

Miglior canzone singola: Mirkoeilcane – Stiamo tutti bene

Miglior album in dialetto: Francesca Incudine – Taraké

Miglior interprete di canzoni: Fabio Cinti – La voce del padrone. Un adattamento gentile

Miglior album collettivo a progetto: Voci per la libertà – una canzone per Amnesty

Prezzi di ingresso:

singole serate – platea € 40,- € 35,00 – € 25,00 galleria € 25,00 € 20,00 – € 18,00

abbonamento 3 sere – platea € 84,00 – € 75,- € 51,00 galleria – € 51,00 – € 42,00 – € 39,00

