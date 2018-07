Sanremo. Scrivono Jorfida Enzo e Ormea Fabio.

“Siamo impegnati da qualche mese nel confrontarci sui temi più stringenti per i cittadini e le cittadine di Sanremo che attendono risposte concrete dall’Amministrazione di Sanremo, città che vedrà nella tarda primavera del 2019 gli elettori e le elettrici chiamati alle urne per il rinnovo del Consiglio Comunale e l’elezione del Sindaco.

Stiamo lavorando per costruire un’aggregazione che intendiamo di sinistra e attenta alle problematiche che finora non hanno avuto risposte.

Un’aggregazione civica ma dai chiari connotati alternativi ai modelli sin qui sperimentati nella città dei fiori.

Le prossime settimane saranno decisive per presentare alla città una bozza di programma che sarà illustrata ma che raccoglierà proposte e suggerimenti in modo particolare da quella parte della comunità locale le cui condizioni sono in via di peggioramento a causa della crisi economica e sociale che coinvolge anche la Provincia di Imperia e che attende risposte concrete da chi vive nelle periferie e nelle frazioni di Sanremo”.