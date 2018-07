Sanremo piange Gabriella Alfarè, erano sue diverse macellerie di via Palazzo

Sanremo. E’ mancata, nei giorni scorsi, all’età di 74 anni, al termine di una lunga malattia, Gabriella Alfarè. Era ricoverata all’ospedale Borea.

Gabriella Alfarè,nasce a Comelico Superiore in provincia di Belluno nel 1944. Per 30 anni si è occupata in insieme ai figli della gestione di commercio carni all’ingrosso e di diverse macellerie in Via Palazzo, per poi successivamente dedicarsi al settore immobiliare.

I figli vogliono porgere un ringraziamento rivolto indistintamente a medici ed infermieri dei reparti di Medicina,Oncologia e Gastroenterologia del nosocomio sanremese per le cure e attenzioni prestate

La cerimonia funebre si terrà lunedì 30 luglio alle ore 16 presso la chiesa di Villa Mercede in Corso Cavallotti.