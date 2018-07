Sanremo piange Francesco Pizzio, Negro: “Si era fortemente impegnato nel progetto della funivia fotovoltaica”

Sanremo. “Ieri mattina, mercoledì 11 luglio, abbiamo perduto un caro amico. Francesco Pizzio è mancato, in Spagna, e con lui piangiamo la scomparsa di un amico, per la verità, di non lunga data, ma con il quale abbiamo condiviso sentitamente alcune idee sulla nostra città”. Ad unirsi al cordoglio è la consigliera comunale Giovanna Negro.

“Si era iscritto anche alla Famija Sanremasca, tale era la sua voglia di sentirsi partecipe e costruttivo nella vita cittadina. Pizzio, ingegnere di alto livello, aveva maturato la sua lunga carriera nei più prestigiosi centri scientifici nazionali e, senza abbandonare completamente i suoi contatti con le università di Bologna e di Roma, a Sanremo aveva trovato la sua tranquillità, per trascorrere il giusto periodo di riposo”.

“Incapace di ozio, si era fortemente impegnato nel progetto della funivia, conducendola però su una linea molto più moderna: funivia fotovoltaica. Ci associamo al dolore dei suoi familiari e facciamo tesoro delle sue idee e dei suoi valori, mantenendo vividi i suoi progetti, senza che il tempo li possa sbiadire. Ciao Francesco“.