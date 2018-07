Sanremo. Un uomo è stato investito da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Roma all’altezza di via Gaudio.

Stando a quanto ricostruito sembra che la Fiat Punto che viaggiava in direzione Taggia abbia travolto l’uomo, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Sul posto è accorso un equipaggio della Croce Rossa di Sanremo che ha trasportato il ferito al pronto soccorso dell’ospedale Borea per accertamenti.