Sanremo ospita il “Raduno Custom Vespa”

Sanremo. Il 25 e 26 agosto la città dei fiori ospiterà il “Raduno Custom Vespa“.

“Amici vespisti siamo tornati! Vi aspettiamo numerosi. Per ovvi motivi di organizzazione, chiediamo cortesemente di inviare conferma di partecipazione in modo da organizzare i gadget per tutti” – fanno sapere gli organizzatori.