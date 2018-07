Sanremo, nuovi asfalti: il comune stanzia 1 milione e 300 mila euro

Sanremo. “Effettuato appalto per il rifacimento degli asfalti. Abbiamo stanziato quasi un milione di euro. Con ribasso d’asta di circa il 40% arriveremo a fare lavori per 1,3 milioni, il che significa che riusciremo ad intervenire in molte zone che ne hanno bisogno. Il grosso dei lavori partirà a settembre, quando molti turisti lasceranno la città e le strade saranno meno trafficate“.

Con queste parole il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, annuncia che dal prossimo mese di settembre prenderanno il via i lavori di rifacimento dell’asfalto in numerosi punti della città dei fiori, non ancora resi noti.

Si tratta di un intervento di vaste dimensioni con un costo complessivo di 1,3 milioni di euro, un prezzo inferiore del 40% grazie al ribasso d’asta sul prezzo di partenza.