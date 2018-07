Sanremo, Mister Pipoli incanta il pubblico di piazza San Siro

Sanremo. Concerto trionfante in Piazza San Siro per l’esibizione di Mister Pipoli e la sua band. La piazza, gremita di un pubblico di varia età, ha intonato e ballato i suoi brani inediti tratti dal nuovo album “Adrenalina Pura”, che sta spopolando su tutto il web e nelle piazze di Italia.

Pipoli è stata una vera rivelazione per la città di Sanremo, accolto con calore sia dall’amministrazione comunale che dalla cittadinanza. Temi impegnati i suoi, da quello di non arrendersi mai, dinanzi alle difficoltà della vita, ma di reagire e andare avanti a testa alta, con canzoni come “Orgoglio e dignità” e “Devi lottare”, a quelli più sentimentali ed esistenziali come “Lascia che sia” e “Il mondo”.

Si passa dal rock puro, come appunto in “Adrenalina pura” alle ballate rock più melodiche in un album pieno di colori, ritmo e potenza vocale. Sono in programma nuovi progetti, che vedranno Mister Pipoli ancora protagonista nella città di Sanremo.