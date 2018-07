Sanremo, Michele Mirabella è la voce recitante a “Le Ouverture Italiane”

Sanremo. Sarà Michele Mirabella la voce recitante che farà da “Fil rouge” al concerto di giovedì prossimo 26 luglio al Parco di Villa Ormond, alle 21.30, e che condurrà gli spettatori attraverso le “arie” delle più note ed apprezzate Ouverture italiane che hanno fatto la storia dell’Opera nel mondo, in particolare a quelle di Gioacchino Rossini.

Il programma – che vedrà la straordinaria partecipazione dell’attore/regista, conduttore televisivo e personaggio di spettacolo e cultura – va a sostituire il previsto concerto dedicato al “Musical americano”, che la Fondazione ha rimediato con un appuntamento che sarà probabilmente uno dei “fiori all’occhiello” della Stagione.

I Professori d’Orchestra saranno condotti come previsto dal Direttore Artistico e Stabile dell’Orchestra Sinfonica, Maestro Giancarlo De Lorenzo.

In programma:

di Giacchino Rossini (1792/1868), ouverture da

– La Cambiale di Matrimonio

– Il Signor Bruschino

– L’ Italiana in Algeri

– La scala di Seta

– Il Barbiere di Siviglia

di Pietro Mascagni (1863/1945), ouverture da

– Cavalleria rusticana (intermezzo)

di Giuseppe Verdi (1813/1901), ouverture da

– Traviata (preludio atto primo)

Mirabella – conduttore televisivo, regista ed attore teatrale – ha iniziato la carriera nel 1970 presso il Centro Universitario Teatrale di Bari, dove si è laureato in Lettere. Dopo 2 anni ha affrontato la sua prima opera come regista e nel 1979 è entrato in Rai ed ha iniziato la conduzione di una lunga lista di programmi televisivi di grande successo. Ha insegnato “Sociologia della comunicazione: teoria e tecniche” nella Facoltà di Beni Culturali dell’Università di Lecce ed attualmente insegna “Sociologia della comunicazione: teoria e tecniche dei mezzi di comunicazione di massa”, presso l’Università di Bari e ha insegnato presso la Libera Università IULM di Milano.

Nel 2001 l’Università di Ferrara gli ha conferito la “Laurea honoris causa” in Farmacia: le motivazioni sottolineano la capacità di Mirabella di “Trasmettere aspetti scientifici complessi in ambito farmaceutico, utilizzando un linguaggio esemplificativo ed essenziale, sempre commisurato alle necessità del grande pubblico senza mai incidere sul rigore scientifico e contribuendo alla diffusione della cultura della scienza del farmaco”. Ha pubblicato quattro libri ed è stato Direttore Artistico del Teatro Traetta di Bitorno e del Teatro Nuovo di Udine.

Prezzi biglietti: intero, 12 €; ridotto over 65 8 €; ridotto (abbonati stagione 2017/2018 e famiglie) 6 €; bambini (fino a 10 anni) 3 €. I biglietti sono acquistabili sul sito della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo (www.sinfonicasanremo.it) o direttamente al botteghino del Parco di Villa Ormond la sera del concerto.