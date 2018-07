Sanremo. Piazza Bresca è fulcro della ristorazione e dell’incontro a Sanremo. E’ luogo di bellezza e classe, immagine di una Sanremo che riesce ad essere sinonimo di ospitalità, accoglienza. buona tavola.

Succede che un gruppo di operatori, scelga di unire le proprie forze ( e di non dividerle, come accade spesso) per proporre una programmazione musicale estiva fatta di classe e qualità, al di fuori di percorsi più battuti e consueti, sotto le insegne di “Bresca in musica”.

Cinque eventi in cinque settimane, da lunedì 23 luglio a martedì 28 agosto, per accompagnare il turista ed il residente in un percorso quanto mai vario, ma sempre di valore che avrà quale scenario la parte alta di Piazza Bresca per iniziativa di quattro esercizi: i ristoranti Da Nicò Trattoria del Porto e Chicco & Rosa ed i locali Punto B e Sottocoperta.

Ed ecco, sul palco allestito in prossimità dell’obelisco, alternarsi musica classica con il pop, musica elettronica con lo swing: una alternanza di sonorità molto attuali con protagonisti di alto livello, artisti che si esibiscono su palcoscenici di primo piano in Italia ed all’estero. Un intreccio di note, uno spettacolo coinvolgente che andrà a sposarsi ad un piatto o ad un drink.

Si inizia lunedì 23 luglio con Didie Caria, cantautore e vocalist dalle multiformi esperienze, qui in progetto solista che spazierà dal pop al funk con il solo uso della sua voci e di loop station.

Un’altra voce speciale è quella di Giulietta Passera, attesa martedì 31 luglio che si propone con il producer e dj FILOQ il trombonista Humberto Amesquita in un bellissimo progetto che fonde word music, jazz ed elettronica. Una sorta di ideale viaggio intorno al mondo con sonorità attualissime.

Ed ancora, martedì 7 agosto, grande eccellenza, il quartetto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo che ha aderito a questo progetto con entusiasmo e che nella circostanza presenterà un repertorio pensato ad hoc per questa occasione.

Si prosegue martedì 21 agosto infine con il progetto Smartphonics, un concerto tra dj set ed elettro pop, nato dagli Amabaradan, e conclusione martedì 28 agosto con il pop soul di classe degli Suara acustic trio.

“Come Orchestra Sinfonica – dichiara Maurizio Caridi - siamo contenti di appoggiare questa iniziativa che si svolge in una delle più belle enclave della città e per iniziativa di imprenditori che hanno deciso di consorziarsi, elemento sempre significativo e di distinzione”. Gli eventi inizieranno alle 22.