Sanremo, lo scrittore Giuseppe Conte presente alla seconda giornata di “Solea” 2018

Sanremo. “Solea”, atto secondo. Domani, venerdì 20 luglio (alle 21.15), ecco il secondo appuntamento della rassegna sanremese, con la direzione artistica di Angelo Giacobbe, dedicata alla cultura mediterranea e ospitata al Forte di Santa Tecla.

Protagonista dell’incontro di domani sarà Giuseppe Conte, scrittore e poeta amico di “Solea” e “figlio adottivo” di Sanremo. Conte ci andrà affascinando in un talk letterario su “Erotismo, eroismo, romanzo – Sesso e apocalisse a Istanbul” conversando con due voci brillanti quali la scrittrice Emanuela Ersilia Abbadessa, scrittrice e saggista catanese, e il critico letterario Mario Baudino.

Si parlerà di erotismo e eroismo nel mito greco, con particolare attenzione su dualismi umani tipici della cultura ellenistica quali quello di Afrodite contrapposta a Atena e di Achille contrapposto a Ulisse.

Ma la mitologia, verrà dimostrato, non è avulsa dal tempo presente, nella prospettiva mitomodernista secondo cui il mito vive ancora nella profondità della nostra psiche.

Ci sarà spazio nell’incontro per ricordare Giona Castelli, il libraio fallito di Sesso e apocalisse a Istanbul che da devoto esclusivamente al sesso e all’eros si evolve verso una scelta eroica, di sacrificio, nonché per altri personaggi analizzati sotto il profilo dell’erotismo e dell’eroismo. L’ingresso al talk è libero e gratuito.

Anche domani sera al Forte di Santa Tecla, dalle 19.30, non mancherà un momento conviviale offerto da CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa Associazione Provinciale di Imperia, partner dell’iniziativa. Il pubblico potrà degustare i prodotti degli artigiani associati: Le ciappe di Pandora srl, salse e creme di Sancon Costaligure di Arma di Taggia, Olio Anfosso, le prelibatezze della Pasticceria Trucco di Imperia.

Per l’edizione 2018 “Solea”, che quest’anno ha come sottotitolo “Miti per la gente comune”, si avvale di partner preziosi. La manifestazione, organizzata dalla Cooperativa CMC/Nidodiragno Produzioni, nasce all’interno del calendario di manifestazioni estive del Comune di Sanremo – Assessorato al Turismo, Cultura e Manifestazioni e gode del supporto di MIBACT – Polo Museale della Liguria. Viene confermata la collaborazione, come detto, con CNA ed inoltre il legame con il Casinò di Sanremo.

Si ringrazia, per la collaborazione all’evento off ospitato venerdì 20 luglio nella ex Chiesa di Santa Brigida, l’Associazione Pigna Mon Amour.

Il programma del festival continuerà sabato 21 luglio con una giornata dedicata al mito di Antigone presentando un doppio incontro: alle ore 18.30 “Antigone Mediterranea: storie di quotidiana ribellione”, talk condotto da Rosalba Ruggeri con la grecista Monica Centanni, la scrittrice Marta Pastorino, la storica Chiara Ottaviano e l’attrice Anita Caprioli. E la stessa Anita Caprioli, a seguire (ore 21.15), è protagonista dello spettacolo “La storia di Antigone” insieme al musicista Didie Caria, per la regia di Roberto Tarasco.