Sanremo, le note del mandolino al Forte di Santa Tecla

Sanremo. Si inserisce nella mostra “Sanremo e l’Europa: l’immagine della città tra Otto e Novecento” il concerto di musica da camera “Il mandolino dai salotti aristocratici ai circoli popolari” in programma venerdì 27 luglio, alle 19, al Forte di Santa Tecla (ingresso libero).

Il concerto vede l’esibizione del Trio Pizzacante (Sabine Spath, mandolino; Freddy Colt mandolino; Davide Frassoni, chitarra) e musiche, tra gli altri, di Fouchetti, Niccolò Paganini, Filippo Gragnani, Raffaele Calace, Carlo Munier, Nicodemo Bruzzone (locandina allegata). Pizzicante – locandina

Di seguito il programma:

Fouchetti (XVIII sec.) – Sonata III per due mandolini

Prospero Cauciello (1730-1794 ca.) – Trio per due mandolini e basso continuo

Tomaso Prota (1721-1768 ca.) – Sinfonia per Trio

Niccolò Paganini (1782-1840) – Sonata per Rovene per mandolino e chitarra

Filippo Gragnani (1768-1820) – Notturno n° 3 per mandolino e chitarra

Raffaele Calace (1863-1934) – Rondò op. 127 per mandolino e chitarra

Carlo Munier (1859-1911) – Rêverie, carme nuziale per mandolino e chitarra

Giovanni Gioviale (1885-1947) – Idillio primaverile, valzer per mandolino e chitarra

Nicodemo Bruzzone (1922-1998) – Crepuscolo, brano per chitarra sola

Raffaele Calace (1863-1934) – Bolero n° 1 op. 26 per mandolino e chitarra

Nicodemo Bruzzone (1922-1998) – Da un balcone ungherese, czardas per mandolino

e chitarra

Raffaele Calace (1863-1934) – Tarantella op. 18 per due mandolini e chitarra

Eventuali bis (fuori programma):

Anonimo (XVIII sec.) – Duo in Sol per due mandolini

Ermenegildo Carosio – L’étoile, fox trot per mandolino e chitarra

Pietro Mascagni (1863-1945) – Cavalleria Rusticana, Intermezzo (arr. per strumenti a

pizzico di Tito Petralia Carducci)

“Sanremo e l’Europa” – a cura di Letizia Lodi – è un percorso dentro l’immagine della nostra città in trasformazione attraverso gli occhi dei fotografi dell’epoca che registrano l’evolversi della struttura urbana e contribuiscono con i loro scatti alla creazione del mito di Sanremo e della sua affascinante immagine (visitabile sino al 9 settembre).

E’ anche una storia della fotografia ligure attraverso il ricchissimo e prezioso Archivio Moreschi da cui provengono gran parte delle fotografie d’epoca di autori come Pietro Guidi, Jean Scotto, Domenico Mansuino, il nizzardo Jean Giletta, Alfredo Noack. Gran parte delle fotografie storiche sono esposte nelle vetrine del grande cortile interno del Forte di Santa Tecla e poi nelle altre sale, allestite e corredate da

dagherrotipi, macchine per stampare cartoline, volumi di letteratura di viaggio e guide di Sanremo e della Cote d’Azur, italiane e straniere provenienti da collezioni pubbliche e private, dipinti, disegni della metà XIX secolo, album inediti di acquerelli, sculture, abiti d’epoca.

Sanremo e l’Europa: l’immagine della città tra Otto e Novecento Mostra a cura di Letizia Lodi con Alfredo Moreschi, Loretta Marchi, Marco Innocenti, Daniela Cassini, Alessandro Giacobbe. Allestimento: arch. Elio Marchese Polo Museale della Liguria e Comune di Sanremo. Proponente unico: Club per l’Unesco di Sanremo.