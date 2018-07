Sanremo, l’avvocato Pezzini protagonista al terzo appuntamento di “Affabulando”

Sanremo. La rassegna “Affabulando in piazza Capitolo”, quest’anno dedicata alla letteratura per ragazzi, prosegue nella Pigna di Sanremo mercoledì 25 luglio con il terzo appuntamento. In questa occasione sarà protagonista un noto professionista sanremese, l’avvocato-scrittore Alberto Pezzini, che ha da poco pubblicato, con i tipi de Lo Studiolo, il racconto “Con gli occhi pieni di te”, una sorta di fiaba realistica in cui viene tratteggiata l’originale figura di una nonna non conosciuta.

È una storia di sentimenti e di poeticità, di legami famigliari e di valori all’antica, ma sarebbe più corretto dire immutabili. Insieme all’autore e al promotore Freddy Colt interverrà il giovane attore Lorenzo Trabucco, che tra i giovanissimi è conosciuto come “frontman” del gruppo rock Sesor. La serata di mercoledì, con inizio alle ore 21,30, è aperta a tutti e costituirà un nuovo anello nel calendario estivo della Pigna, fatto di cultura e di arte.

Va precisato che l’iniziativa di “Affabulando” è del tutto autonoma, non godendo di alcun patrocinio o contributo comunale. Quest’anno la rassegna “Affabulando” è alla sua decima edizione, ormai un punto di riferimento per coloro che desiderano trascorrere momenti di accrescimento culturale nel quieto scenario di una piazzetta suggestiva: una sorta di “Università d’Estate” nel cuore antico di Sanremo.