Sanremo. Nell’organico degli alberghi Hotel Sorriso ed Esperia c’erano anche lavoratori stranieri assunti senza un regolare contratto: per questo i due alberghi di corso Orazio Raimondo ieri si sono visti sospendere l’attività a seguito di controlli mirati compiuti dai carabinieri della compagnia matuziana al comando del capitano Mario Boccucci insieme con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Imperia.

Non solo attività di contrasto alla criminalità predatoria, dunque, ma anche attività di prevenzione in tutti i settori sensibili, specie nella stagione estiva quando la Riviera viene presa d’assalto dai turisti. I controlli dei carabinieri alle strutture ricettive, infatti, sono finalizzati alla verifica dei criteri di sicurezza sui luoghi di lavoro anche a salvaguardia dei clienti.

I dettagli. I carabinieri hanno sospeso l’attività di due alberghi del centro matuziano poiché all’interno erano presenti lavoratori stranieri non in regola, privi di contratto di lavoro ovvero assunti con contratti non registrati. Le rispettive attività imprenditoriali sono state sospese, previa intimazione al pagamento delle somme dovute per l’assunzione in regola dei dipendenti, entro la giornata di domenica, termine oltre il quale il provvedimento diventerà esecutivo. Nel contempo, i militari hanno comminato sanzioni amministrative per un importo pari a circa 12.000 euro. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane anche in altri settori d’interesse, con l’ausilio dei reparti speciali dell’Arma quali il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità ed il Nucleo Operativo Ecologico di Genova.