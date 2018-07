Sanremo. Auto di extralusso con ganascia alla ruota. Succede oggi pomeriggio in piazza Colombo, all’incrocio con via Marsaglia, dove una costosissima Bentley decapottabile targata Monaco, è stata pizzicata dalla municipale parcheggiata in maniera un po’ fantasiosa. Con parte della vettura che occupa l’ingresso nella via e c on un parcheggio pubblico, quello del Palafiori, a pochi metri di distanza.

La coppia che era nella lussuosa convertibile inglese, secondo testimoni, ha lasciato la macchina lì senza pensarci troppo ed è andata a fare shopping. E mal glie ne colse.