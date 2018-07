Sanremo, l’artista Sergio Saccomandi espone nel foyer del Casinò

Sanremo. “Oltre il mistero delle cose” è l’esposizione dell’artista Sergio Saccomandi, che si può ammirare nel foyer di Porta Teatro sino al 16 luglio. Domani 6 luglio alle 18 l’artista accoglierà i visitatori nel Foyer di Porta Teatro.

Si tratta di una mostra di dipinti che rappresenta la sintesi del percorso artistico sino ad oggi compiuto, con affermazioni in tutto il mondo. “Devo avere il coraggio di entrare dentro di me, sino alle ossa ed ancora oltre, cancellare il profilo della mia maschera così da imparare quella danza che mi fa libero e mi permette di ridere e di avere pietà di me e degli altri, ma soprattutto devo accettare la terrificante grandezza, le possibilità stimolanti e le tremende limitazioni”- dice Saccomandi per esprimere la sua pittura.

Sergio Saccomandi è nato a Torino nel 1946. Diplomato all’Accademia Albertina di Belle Arti, allievo di Paulucci e Calandri. Già titolare della Catterdra Discipline Pittoriche presso il Liceo Artistico di Torino. Dal 1981 inventa la sua vita nel Canavese ai colli di Barbania. Dal 1968 ha allestito 60 mostre personali e partecipato a collettive in Italia e all’estero ottenendo riconoscimenti e premi. Ultimamente gli è stato

conseguito il 2° premio Europeo dell’Accademia Tadini a Lovere.

Presente nel mondo dello spettacolo come regista, attore e scenografo ha allestito una trentina di spettacoli. Dal 1975 è animatore del Gruppo Teatro Specchio del Circolo Culturale Ars et labor di Ciriè: per diversi anni ha condotto il corso di recitazione della Scuola Comunale di danza di Ciriè del Teatro Nuovo di Torino.

Con il Gruppo Teatro Specchio ha vinto, in diversi concorsi teatrali, il premio per la miglior regia, migliore scenografia, migliore attore protagonista. Nel concorso “Prendi la parola” a Venaria Reale vince il primo premio per il miglior monologo.