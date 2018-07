Sanremo. Gentile direttore, approfitto della notizia di questi giorni della caduta dell’albero in via Roma a Sanremo, tragedia evitata per un soffio, per segnalare per l’ennesima una volta, (abbiamo già avvertito il comune di Sanremo varie volte a proposito, ma ci é stato risposto che il terreno é privato), la presenza di vari pini “in bilico” sulla strada comunale (che tra l’altro é piena di buche sicuramente pericolose soprattutto per le moto) che porta a Bussana Vecchia.

Non essendo un esperto in materia, non so valutare se il pericolo sia reale o no, ma guardando le foto che ho fatto questa mattina 16 luglio e che vi mando, potete ben capire il timore che si ha ogni volta che si passa sotto codesti pini. Cosa succederà quando e se le pioggie scaveranno ancora un po’ di più il terreno?

Che sia il comune di Sanremo o il proprietario del terreno in questione, qualcuno si deve prendere la responsabilità di sistemare e sicurizzare il terreno e i pini o almeno monitorarli, onde evitare che l’ipotetico pericolo sia per gli abitanti di Bussana Vecchia, che per i tanti turisti che arrivano al villaggio in vacanza, diventi reale – crollo dei pini – con le gravi conseguenze che si può ben immaginare”.