Sanremo, la musica protagonista al Via Veneto 18 con la “Berben Band”

Sanremo. La “Berben Band” di Massimo Rebaudo, in occasione della pedonalizzazione serale di via Vittorio Veneto, animerà con la sua musica la serata di giovedì 19 luglio, presso il bar Via Veneto 18.

Si potrà assistere al concerto a partire dalle 21.30. La “Berben Band” è formata da Rebaudo Massimo (voce chitarra), Crespi Mauro (chitarra cori), Roberto Anando Bricchi (basso) e Rebaudo Riccardo (batteria) proporranno un repertorio dedicato al cantautorato italiano riarrangiato in versione allegra.

Tuttavia, per chi nell’attesa dell’evento vorrà fermarsi a cena, sarà possibile godere delle prelibatezze del vicino ristorante Osteria via Veneto.

Durante la serata sarà presente l’azienda milanese Giass dry gin. L’occasione è buona per poter degustare ottimi cocktail a base di gin e non solo.