Sanremo, intensificati i controlli antidroga: arrestato spacciatore seriale da carabinieri

Sanremo. Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Sanremo hanno intensificato i servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti nei Comuni costieri di Sanremo, Taggia e S. Stefano al Mare che, proprio nel periodo estivo subiscono un notevole afflusso di turisti, potenzialmente appetibili agli spacciatori locali.

A finire nel mirino degli investigatori del Nucleo Operativo è stato un giovane tunisino pregiudicato, D.H, cl. 93, senza fissa dimora, fermato mentre si aggirava in Via Martiri della Libertà nel centro matuziano con fare circospetto. Essendo sprovvisto di documenti, è stato condotto presso il Comando di Villa Giulia per essere sottoposto ad accertamenti identificativi.

L’uomo, censito con numerosi e diversi Alias, è risultato essere colpito da misura di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Padova poiché resosi responsabile del reato di spaccio continuato di cocaina e marijuana in concorso con altri connazionali, commesso a Padova agli inizi del 2017. I carabinieri hanno quindi proceduto all’arresto ed alla successiva traduzione presso la Casa Circondariale di Imperia.