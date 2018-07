Sanremo. Ieri sera è stata inaugurato con un aperitivo al tramonto lo stabilimento balneare La Caletta (ex cala degli Orsi), in una cornice unica.

Gian Maria Leto, a capo della società che gestisce la spiaggia: “Sono contento di poter gestire questa

spiaggia, il primo passaggio, già effettuato in parte, sarà quello di valorizzare le sue caratteristiche naturali.

Il panorama è suggestivo, e grazie alle correnti favorevoli, l’acqua è sempre particolarmente pulita. Il mio

obiettivo e quello del mio staff, è quello di creare un punto di ritrovo, un’isola di relax, in cui i nostri clienti

possano rifugiarsi dagli stress quotidiani”.

La spiaggia offre anche un servizio bar con un menù ricco e sfizioso, adatto sia a chi vuole godersi un’intera giornata in spiaggia, sia a chi vuole prendersi una pausa dal lavoro facendo un bagno e un pranzo leggero. “Il momento del tramonto è particolarmente suggestivo, per cui”, spiega Gian Maria Leto, “ abbiamo deciso di organizzare l’inaugurazione dello stabilimento in un orario in cui tutti i partecipanti potessero godere di questo spettacolo naturale. I nostri avventori hanno gradito particolarmente la cornice, l’aperitivo #Sunset

sarà ripetuto ogni domenica a partire dalle 19”.

“Un altro appuntamento da non perdere” aggiunge Leto “sarà l’apericena che organizzeremo per vedere i

fuochi di Sant’Erasmo, domenica 29 giugno. Lo stabilimento, inoltre, é disponibile per feste private”. Per maggiori informazioni e aggiornamenti su eventi ed attività potete seguire la pagina facebook: La

Caletta o il profilo instagram @spiaggialacaletta.