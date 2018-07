Sanremo. Lo scorso 2 luglio il servizio educativo domiciliare “Il Fiocco” ha superato con successo la procedura di accreditamento in Regione dimostrandosi una struttura professionale, accogliente e pedagogicamente pensata per sostenere la genitorialità, garantire il benessere delle famiglie e dei piccoli ospiti.

Nota di merito per la struttura recentemente rinnovata e per tutto il personale educativo che ha saputo collaborare e condividere idee e progetti innovativi per promuovere lo sviluppo psicofisico nella prima infanzia.

Il Fiocco ha come mission quella di rispondere ai bisogni sociali che emergono dal territorio offrendo opportunità di formazione e di confronto per la popolazione e per tutti gli operatori educativi. Per questo non si limita alla sola gestione del servizio educativo ma si fa sostenitore di numerose iniziative d’interesse e di utilità sociale.

Lo scorso 18 aprile Il Fiocco è sceso in prima linea nella Settimana nazionale della salute sostenendo un convegno sul cyberbullismo e gli adolescenti tenutosi al Palafiori di Sanremo e dall’1 al 7 ottobre 2018 sarà di nuovo protagonista insieme ad AID della Settimana Nazionale della Dislessia e dei numerosi eventi proposti nella provincia a sostegno del benessere dei giovani e contro ogni forma di discriminazione e di abbandono scolastico.