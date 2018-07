Sanremo. Da qualche giorno il gigantesco ficus, il cui ramo era crollato sulla sede stradale in via Roma a Sanremo, non esiste più.

In sua memoria rimane solo la base del tronco all’interno del giardino dell’hotel Eletto come si vede dalle foto scattate poco fa. A poca distanza un altro albero, adesso completamente potato a regola d’arte. Due settimane fa, l’11 luglio, un pesantissimo ramo di quella pianta secolare, si staccava improvvisamente dal tronco e si abbatteva sulla sede stradale della centralissima via Roma.

Solo per un vero miracolo nessuna persona era rimasta coinvolta e la conta dei danni riguardava solo alcuni mezzi posteggiati e semi-distrutti, i cavi elettrici dei filobus ed una porzione del manto stradale. Oggi tutto sembra dimenticato ma quel mozzicone di tronco è sempre lì, per non dimenticare quello che è successo e per quello che poteva succedere.