Sanremo, il Comune cerca i rilevatori per il censimento

Sanremo. Il Comune rende noto che è aperta la procedura di selezione per soli titoli per rilevatore/operatore di back-office, purché in possesso dei seguenti requisiti minimi richiesti da ISTAT.

AVVISO RILEVATORI CENSIMENTO 17-07

Requisiti minimi

1. avere età non inferiore a 18 anni

2. essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio

equipollente

3. saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet) e possedere adeguate

conoscenze informatiche (internet, posta elettronica)

4. avere esperienza in materia di rilevazioni statistiche ed in particolare di effettuazione di

interviste

5. avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana

6. godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali

7. avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o un regolare

permesso di soggiorno

Sono richiesti inoltre

1. disponibilità mezzo proprio e possesso della relativa patente di guida

Gli interessati, in possesso dei suddetti requisiti, dovranno far pervenire la domanda entro il martedì 31 luglio alle 12 presso il Servizio Protocollo, recante la dicitura “Censiemento permanente delle popolazioni ed abitazioni 2018 – domanda di partecipazione a selezione per rilevatori/operatori di backoffice”.

Il compenso è determinato sulla base della produttività e in base al numero di intervistati durante le operazioni di censimento.

Informazioni sul bando e sulla procedura di selezione posso essere richieste al Responsabile dell’Ufficio Centrale per il censimento del Comune di Sanremo, Sig.Roberto Gimigliano (0184 580649 – r.gimigliano@comunedisanremo.it).