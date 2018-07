Sanremo, il 16 luglio “bancabilMENTE” seminario di approfondimento sull’accesso al credito

Sanremo. Lunedì prossimo, 16 luglio, alle 19,30 la CNA della Provincia di Imperia organizza il seminario di approfondimento sull’accesso al credito a titolo “bancabilMENTE”: l’incontro si terrà presso la sede territoriale CNA di Sanremo, Via B. Asquasciati 12 (Piazza Colombo).

Molti i temi da affrontare, in particolare riguardanti il rapporto tra l’impresa e la banca:

• Il Rating, la Centrale Rischi, Crif, le segnalazioni bancarie: cosa sono e come funzionano, come condizionano l’accesso al credito e come dobbiamo “rapportarci” con questi strumenti;

• Quali strumenti di agevolazione per migliorare l’accesso al credito, in particolare per le imprese artigiane;

• Come funzionano i Confidi e come possono essere utilizzati.

“CNA è da sempre impegnata a fianco delle imprese – afferma il Presidente territoriale Michele Breccione Mattucci – e ci è sembrato di grande importanza, soprattutto in un periodo come l’attuale, cercare di far crescere la consapevolezza delle imprese sulle modalità di accesso al credito e sulle logiche di valutazione del merito creditizio, nonché sulle possibili importanti agevolazioni che possono essere sfruttate.

Il nostro seminario avrà un taglio pratico e concreto per far approcciare gli imprenditori (gli artigiani, ma non solo) in maniera chiara e comprensibile all’articolato mondo del credito bancario puntando su una più diffusa conoscenza delle regole ed i meccanismi che gli istituti bancari sono chiamati ad osservare e dei criteri sulla base dei quali si giunge all’erogazione del credito: gli esperti che saranno presenti al seminario sapranno dare indicazioni e consigli a tutti i partecipanti”.

La serata sarà supportata da Artigiancassa. La partecipazione, aperta a tutte le imprese (artigiane e non), a consulenti ed a tutti gli interessati, è gratuita; si prega di comunicare la propria pre-iscrizione che può avvenire sul sito www.im.cna.it o contattando la CNA:

Via mail: credito@im.cna.it, telefono: 0184 – 500309, al termine del seminario è previsto un rinfresco.