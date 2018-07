Sanremo, i carabinieri arrestano pregiudicato straniero e recuperano costosa bicicletta

Sanremo. Nel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Sanremo hanno intensificato i servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto della criminalità predatoria denunciando tre persone.

I militari del Nucleo Operativo hanno deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione B.M., pregiudicato tunisino cl. 90, senza fissa dimora colto in possesso di una bicicletta Merida, oggetto di furto la notte dell’11 luglio u.s. e di proprietà di un turista svizzero recatosi in vacanza nella Città dei Fiori. La bici, del valore commerciale di 2.500 euro, è stata rinvenuta nel cortile di un’abitazione di via Galilei, imballata e pronta alla vendita.

Dopo averla recuperata i Carabinieri hanno contattato per la restituzione il legittimo proprietario, che nel frattempo era ritornato nel paese d’origine. Corso medesimo servizio, i militari dell’Aliquota Radiomobile sono intervenuti presso un supermercato matuziano ove un cittadino rumeno, F.C. cl. 71, già noto alle Forze dell’Ordine, aveva rubato della merce ed alcuni generi alimentari occultandoli all’interno di una borsa. L’uomo, una volta identificato è stato deferito per furto aggravato, avendo anche manomesso i dispositivi antitaccheggio. Infine nella notte, i Carabinieri del medesimo reparto hanno denunciato un italiano, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, poiché trovato fuori dall’abitazione dopo l’orario consentito.