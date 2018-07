Sanremo. Sabato 29 luglio i bambini dell’Associazione diabete giovanile ponente hanno fatto visita alla Fattoria Attiva di Bigio Mauro.

Accompagnati dal presidente di Adgp Marco Sichetti, dalla psicologa Chiara Mantini, dalla biologa-nutrizionista e counselor Laura Biagini, e con la presenza del dottor Riccardo Borea, direttore del reparto di pediatria dell’ospedale di Sanremo, i piccoli ragazzi hanno trascorso una giornata a stretto contatto con la natura e la vita in fattoria, all’insegna del divertimento e dell’apprendimento.

«È con piacere che anche quest’anno Adgp ha visto l’entusiasmo e la felicità dei bambini che hanno partecipato all’iniziativa ludico-didattica presso la Fattoria Attiva di Bigio Mauro – commenta Sichetti – I bambini hanno visto, raccolto, riconosciuto e assaporato i veri sapori delle verdure più comuni. Ringrazio a nome di Adgp l’intero staff dell’azienda, gentile, disponibile e preparato; Laura Biagini per le spiegazioni e l’aiuto; Chiara Mantini per la costante e preziosa presenza, anche all’interno dell’associazione; e ultimo, ma non meno importante, il dottor Borea. Un grande ringraziamento anche ai ragazzi che hanno preso parte alla visita, regalandoci questa esperienza di condivisione».