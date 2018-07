Sanremo, i bambini con diabete alla scoperta della vita in fattoria

Sanremo. Una giornata alla scoperta del mondo rurale attraverso l’esperienza diretta della vita in fattoria e il contatto con i suoi animali. Sabato 28 luglio la Fattoria Attiva di Bigio Mauro apre i suoi cancelli ai bambini dell’Associazione diabete giovanile ponente.

Le oche Guendalina e Adelina, il “piccolo” cane Marta, la capretta birichina Nerina, il gatto Neruda e tanti altri amici accoglieranno i piccoli ospiti per condividere momenti all’insegna del divertimento, senza dimenticare l’aspetto educativo su cui poggia l’iniziativa.

La visita si presenta infatti come un vero e proprio percorso attivo, una storta di laboratorio in grado di stimolare i bambini all’apprendimento mediante attività svolte in prima persona nonché contribuire allo sviluppo della loro autonomia nella somministrazione della terapia e nell’assunzione del pasto. Ad accompagnarli, il presidente di Adgp Marco Sichetti, la psicologa Chiara Mantini, la diabetologa Marilena e la biologa Laura che accoglierà i genitori per far loro una lezione mirata sulla nutrizione del soggetto diabetico in età infantile.

Adgp spiega: «È il secondo anno che organizziamo una gita fuori porta dedicata ai bambini. L’obiettivo, oltre a far trascorrere loro una giornata in mezzo alla natura, è quello di renderli indipendenti dai genitori nel controllo dell’insulina, nella sua somministrazione e in tutto le attività quotidiane che il bambino con diabete di tipo I deve svolgere. Fin dalla sua nascita, nel 2008, la nostra Associazione si propone proprio questo: affiancare i ragazzi e le loro famiglie a gestire la patologia, offrendo loro informazione, solidarietà e sostegno morale».

[Foto: pagina Facebook “Fattoria Attiva di Bigio Mauro”]