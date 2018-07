Sanremo, gli uffici e gli sportelli INPS trasferiti al secondo piano del “Mercato Annonario”

Sanremo. Da lunedì 30 luglio gli uffici e gli sportelli dell’agenzia INPS di Sanremo saranno trasferiti presso il secondo piano del “Mercato Annonario” di Sanremo. L’accesso agli uffici sarà possibile dal vano scala al civico n.5 di piazza Eroi Sanremesi (lato sud) e dall’impianto elevatore ubicato sul lato destro della scala di accesso.

Per esigenze organizzative l’agenzia di Sanremo resterà chiusa da mercoledì 25 a venerdì 27 luglio, in questi giorni i cittadini potranno recarsi presso gli sportelli della direzione provinciale di Imperia in Viale

delle Rimembranze 25 o presso gli sportelli dell’agenzia di Ventimiglia in via Lamboglia 9. Ci scusiamo per il disagio.