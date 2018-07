Sanremo, giovane evade dai domiciliari: arrestato dai Carabinieri

Sanremo. Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Sanremo hanno tratto in arresto in flagranza del reato di evasione C.D.S.G. cl. 71, allontanatosi dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione.

Il giovane pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, in atto sottoposto al regime di detenzione domiciliare, è stato riconosciuto dai militari mentre percorreva a piedi via Palazzo, non curante delle prescrizioni impostegli dalla locale Autorità Giudiziaria. L’arrestato, giudicato con rito direttissimo nella mattinata odierna, è stato nuovamente sottoposto alla detenzione domiciliare.