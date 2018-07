Sanremo, Giorgio Conte presenta “Lepre al civet” al Club Tenco

Sanremo. Nuovo appuntamento con Venticinque note: happening culturali organizzati dal Club Tenco durante tutto l’anno presso la sede del Club.

E’ in programma, infatti, per sabato 14 luglio alle 18.30 l’incontro con il cantautore e compositore piemontese Giorgio Conte che presenterà il suo ultimo libro Lepre al civet (Slow Food editore).

Lepre al civet è una ricetta della tradizione piemontese che affonda le sue radici nella cultura culinaria francese del Medioevo e che diventa protagonista e filo conduttore per il racconto scritto da Conte. Non solo la ricetta – nel libro si respira tutto l’amore per quella di nonna Tilde – ma anche il racconto rocambolesco e avventuroso, non senza note ironiche, di come procurarsi una lepre, protagonista indiscussa della tavola e della memoria del grande cantautore italiano.

Giorgio Conte debutta come cantautore nel 1982 con Zona Cesarini. Prolifico come autore, scrive, tra gli altri, per Ornella Vanoni, Mina e Francesco Baccini e partecipa anche vocalmente agli album di Loretta Goggi (Fuori ci sono i lupi) e Rossana Casale (Davvero propizio il giorno per il Toro e il Capricorno).

Ha partecipato anche ad un programma radiofonico, Quelli che la radio (trasmesso su Radio Due), e si dedica anche al teatro (ne è un esempio la tournée con Bruno Gambarotta). Come il fratello Paolo, lavora anche in uno studio legale, che decide di lasciare nel 1993 per dedicarsi completamente alla musica.

Si dà allora a concerti di grande successo prevalentemente nel resto dell’Europa, e non tornerà in Italia fino al 1999. Pubblica vari dischi particolarmente considerati dalla critica e dal pubblico più attento. La sua attività musicale è conosciuta oltre che in Italia anche in Europa e Canada.

L’incontro si svolgerà nella sede del Club Tenco, ex magazzino ferroviario, Lungomare Italo Calvino, dalle ore 18.30. L’ingresso all’evento è libero. Conduce Luciano Barbieri.