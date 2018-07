Sanremo. Tragedia evitata per un soffio in via Roma. Poco dopo le 11.30, una gigantesca magnolia che cresce nel parchetto di un albergo, si è abbattuta sulla strada nei pressi dell’Upim. Fortunatamente in quel momento non stavano passando né auto né pedoni, quasi un miracolo in quest’ora di punta, quando il traffico è particolarmente intenso.

L’albero si è comunque schiantato su tre veicoli parcheggiati e diversi scooter, mentre i fili di alta tensione dei filobus sono stati tranciati.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo, la Croce Rossa e la polizia. La strada è al momento interrotta con gravi conseguenze sul traffico veicolare.