Sanremo, furto in pieno centro: polizia arresta due dei quattro ladri. E’ caccia all’uomo

Sanremo. Due uomini di etnia rom sono stati arrestati dalla polizia di Stato per aver commesso un furto in appartamento, nel centro matuziano, nel primo pomeriggio. Altri due complici, presumibilmente appartenenti alla stessa etnia, sono riusciti a fuggire e sono tuttora ricercati dalle volanti del commissariato di Sanremo.

Ad allertare il 113 è stato un cittadino che, notando movimenti sospetti ha chiamato la polizia. Immediatamente la centrale ha inviato sul posto una volante: gli agenti hanno subito compreso che si era appena consumato un furto in appartamento. In manette sono finiti il “palo” e l’autista della banda di ladri, che all’arrivo della polizia era in auto pronto a far salire a bordo i complici con il bottino.

Gli altri due ladri sono riusciti a fuggire a piedi.