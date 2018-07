Sanremo, Del Gratta su Bersano: “Mi aspetto che mantenga i suoi impegni”

Sanremo. “Vorrei sottolineare che Renato Bersano gli impegni li ha assunti con la città, i tifosi e con la Sanremese, non con il sottoscritto o la mia famiglia”.

Marco Del Gratta interviene sulle voci sempre più insistenti che danno per imminente l’approdo nella dirigenza dell’Imperia dell’ex presidente dell’Unione Sanremo.

“Vorrei prosegue Del Gratta che Bersano mantenesse fede a quello che ha detto compreso il patto di non concorrenza”.

Nel maggio scorso, infatti, c’era stato un serrato faccia a faccia tra la tifoseria biancoazzurra e l’ex patron (seguita da un comunicato stampa) col quale veniva ribadito che anche in caso di fuoriuscita dalla società di corso Mazzini non sarebbe mai avvenuto un suo trasloco nel capoluogo.

Si scalda, dunque, l’asse Sanremo-Imperia a proposito del clamoroso passaggio dell’imprenditore matuziano titolare della Clas di Chiusanico, leader mondiale dell’esportazione di pesto, da una sponda calcistica all’altra della provincia. Nel capoluogo, infatti, si fa sempre più concreta l’ipotesi di un coinvolgimento di Renato Bersano in uscita dall’Unione Sanremo nel club del presidente Fabrizio Gramondo, almeno inizialmente attraverso una corposa sponsorizzazione. Bersano di ritorno da un viaggio di lavoro a Singapore avrebbe già fissato una serie di incontri con gli amministratori di Palazzo civico per illustrare il suo progetto e per avere in cambio garanzie non solo sullo stadio “Ciccione”.