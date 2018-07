Sanremo, “Degrado al Cimitero della Foce, attaccata dai gabbiani”. La segnalazione di una lettrice

Sanremo. Scrive Simona, una lettrice: “Oggi mi sono recata al cimitero della foce per andare a far visita ai miei cari. Nessun miglioramento di quello che dovrebbe essere un cimitero monumentale, solita situazione di degrado e abbandono che ormai da mesi la fa da padrone, in molte parti è addirittura vietato l’accesso,si potrebbe intitolarlo monumento della vergogna.

Oggi, come se non bastasse dover far gincane per raggiungere le tombe, alla ricerca di fatiscenti annaffiatoi e rubinetti che perdono, son stata attaccata da gabbiani che difendevano un piccolo alle prese con i suoi primi tentativi di volo.

Non riesco a credere che non si possano trovare soluzioni a questo fastidiosissimo problema. Giustissimo rispettare la natura e quindi la riproduzione dei gabbiani (anche se mi sembra che, assieme ai topi, si stiano impossessando della città) ma credo che ci voglia anche il rispetto di coloro che desiderano andare a trovare i propri cari defunti e che lo possano fare in tranquillità senza essere attaccati da volatili aggressivi e pericolosi”.