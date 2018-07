Sanremo, da mezzanotte iniziano i lavori di rifacimento della linea filoviaria in via Roma

Sanremo. Si comunica che a partire dalle 24 di stanotte fino alle 6 di domani mattina in via Roma verranno effettuati lavori propedeutici al rifacimento della linea filoviaria danneggiata venti giorni fa dalla caduta di un albero.

Durante i lavori in notturna il transito in via Roma nel tratto tra Corso Mombello e Piazza Cesare Battisti sarà consentito solo in direzione ponente.