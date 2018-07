Sanremo, continuano i “Rendez-vous Café Philo” sul celebre romanziere francese Jules Verne

Sanremo. Continuano su iniziativa della S.I.DE.F. (Società Italiana dei Francesisti), Sezione di Sanremo, i “Rendez-vous Café Philo”, presso il Bar L&G di Piazza Borea d’Olmo n. 2, sul celebre romanziere francese Jules Verne (Nantes 1828 – Amiens 1905).

Scrittore conosciutissimo in Italia fu un grande maestro della narrativa per ragazzi, ma anche un precursore della contemporanea fantascienza conservando fiducia nel progresso scientifico, ben lontano da incubi e terrori metafisici.

Il dottor Julien Simonpieri, giovane conduttore degli incontri che si tengono in lingua francese e italiana, ha conseguito il dottorato all’Università di Parigi in “Storia dell’Arte” e poi il Master in “Storia, Arte e Archeologia”. Gli argomenti trattati si incentrano sull’opera postuma di Jules Verne “Paris au XXe siècle”, Hachette, Lione 1994.

Gli appuntamenti saranno giovedì 19 luglio, alle 18: Jules Verne: La «sua» Parigi e la «nostra» Parigi; giovedì 26 luglio, alle 18: Jules Verne: «Science fiction»; giovedì 2 agosto, alle 18: Jules Verne: «Famoso sconosciuto».