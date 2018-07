Sanremo. Ottima prova di miglioramento e crescita per la squadra U12 di Tarassi. Totalmente rinnovata e con qualche piccola difficoltà di “messa a punto” ad inizio del campionato, i giovanissimi del Sanremo Baseball si sono presi – ieri, sul diamante di Cairo Montenotte – la soddisfazione di vincere il Torneo triangolare organizzato dai valbormidesi con la partecipazione degli U12 del Mondovì.

Nel corso dell’anno, dopo le prime sconfitte, hanno messo a frutto gli allenamenti ed hanno concluso il campionato a metà classifica e ieri, con le direttive di coach Tarassi (coadiuvato per l’occasione da “Bomber” Angeloni) hanno finalmente messo in chiaro le proprie capacità. Due combattute partite (9 a 8 contro il Mondovì e 6 a 4 contro la Cairese) hanno consentito alla squadra di esprimersi al meglio: 4 valide per Tommy Tarassi e 1 per Edoardo Verdini, ottime prestazioni sul monte di lancio da parte di Samuele Modena e Mattia Liddi e di altrettanto valore la difesa di Giacomo Lombardi, Filippo Baldan, Luca Dong (al rientro dopo un mese di stop per una vacanza in Cina) ed una splendida presa in tuffo con out in prima da parte di Giacomo Siri. Tra le fila sono stati inseriti anche due atleti presi “in prestito”dall’Albisole Cubs. Al giovanissimo Tommy Tarassi è stata consegnata anche la coppa quale “Miglior prospetto per il futuro”.