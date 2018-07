Sanremo, approvato il progetto di riqualificazione dell’area portuale: primo passo per completamento dell’albergo di Portosole

Sanremo. Questa mattina la Giunta comunale ha approvato il progetto di riqualificazione dell’area portuale proposto da Portsole Cnis.

Con il passaggio in Giunta la pratica andrà poi in Consiglio comunale per la sua definitiva approvazione. Il primo passo verso il definitivo completamento dell’albergo di Portosole, una delle opere più attese in città, da quando, quindici anni fa, l’iter per il suo completamento si interruppe.

“Un passaggio molto importante su un tema a cui abbiamo dedicato un grande impegno in questi anni. Ora la pratica passerà in commissione e in Consiglio comunale. Sono fiducioso che si possa finalmente dare una svolta definitiva ad una realtà che si trascina ormai da troppo tempo”, ha dichiarato il sindaco di Alberto Biancheri.

La nuova convenzione è finalizzata al completamento dell’edificio con destinazione turistico-alberghiera: una struttura ricettiva di lusso che prevederà circa 100 camere. La convenzione approvata prevede una serie di importanti interventi di riqualificazione di spazi pubblici e pubblico servizio.

Tra questi, la sistemazione dell’area limitrofa alla passeggiata Trento Trieste e inizio Via del Castillo, con la creazione di una rotonda e sistemazione a verde lungo la strada di accesso al sottopasso di Via del Castillo, a Via Gavagnin e all’ingresso di Portosole, che verrà arretrato per consentire una maggiore fruibilità della rotatoria;

la realizzazione di un collegamento con Via Vesco (quartiere di San Martino) e parapetto lungo Via Gavagnin;

la realizzazione di parcheggi a raso ad uso pubblico;

la realizzazione di un’area verde ad uso pubblico a livello banchina (area che potrà essere utilizzata anche per eventi turistici organizzati dal Comune);

la copertura dell’autorimessa a Villa Magnolie: un intervento fortemente voluto dall’Amministrazione comunale per consentire di risolvere l’annoso problema della mancanza di parcheggi per i ragazzi del Liceo Cassini;

la realizzazione di un edifico per le dogane e servizi pubblici;

la realizzazione di un impianto di illuminazione, di ringhiere e cancellate protettive in Via Gavagnin;

la realizzazione di una barriera protettiva del Rio San Lazzaro per migliorare la fruibilità dello spazio acqueo;

la realizzazione di un impianto destinato al potenziamento del ricircolo delle acque nel bacino d’acqua antisante Portosole.

Tali interventi, che la società Portosole Cnis realizzerà su aree pubbliche e per pubblici servizi, hanno un valore complessivo di circa 4 milioni di euro. A questi si andranno ad aggiungere altri 900 mila euro circa tra oneri e standard di urbanizzazione.