Sanremo, aperta selezione pubblica per sei ispettori del Casinò

Sanremo. E’ indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e determinato per un anno di sei Ispettori Casa da Gioco – categoria D, posizione economica D1 – per lo svolgimento di funzioni ispettive presso la Casa da Gioco a supporto del Servizio controllo società e organismi partecipati, secondo il modello organizzativo che verrà definito sulla base della normativa per tempo vigente.

Il bando e il modulo della domanda sono reperibili in “Amministrazione Trasparente, Bandi di Concorso, Concorsi Attivi” (si allega anche qui). La notizia si trova pubblicata anche nella homepage del sito istituzionale del Comune di Sanremo (www.comunedisanremo.it). In allegato il bando: SELEZIONE ispettori casa gioco bando