Sanremo. Un anziano è stato investito da una giovane che viaggiava in sella al proprio scooter mentre attraversava la strada, al di fuori delle strisce pedonali, in via Nino Bixio.

A seguito dell’urto con il motorino, l’uomo è caduto a terra, battendo la testa sull’asfalto e rompendosi un polso. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

A soccorrere l’anziano è stato il personale sanitario del 118 insieme con un equipaggio di Sanremo Soccorso.

Sul posto anche la polizia municipale, che ha temporaneamente chiuso la strada per consentire i soccorsi.