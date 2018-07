Sanremo, a Villa Ormond la prima edizione di “Un’Estate in Villa”

Sanremo. “Un’Estate in Villa” è l’evento estivo promosso dalla Fondazione Villa Ormond all’insegna della musica e dello spettacolo, realizzato in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, l’Associazione Culturale Akamu e Yoga Beat, con il supporto di UNOGAS e in stretta sinergia con il Comune di Sanremo.

Un mese, dal 12 luglio al 13 agosto, in cui dieci appuntamenti segneranno l’estate di Sanremo portando nella splendida cornice di Villa Ormond e del suo parco concerti, spettacoli, pièce teatrali e momenti d’incontro innovativi e singolari. Questi ultimi, in particolare, per offrire a tutti la possibilità di praticare lo yoga su musica acustica ed elettronica.

“Un’Estate in Villa” è una rassegna di eventi che nasce dalla stretta collaborazione tra la Fondazione Villa Ormond e l’Orchestra Sinfonica di Sanremo – due Fondazioni particolarmente attive sul territorio per quanto riguarda la promozione di eventi culturali e d’intrattenimento – e che marca, inoltre, l’importante collaborazione con l’Amministrazione sanremese, consolidata sulla forte sinergia che il Sindaco Biancheri, in questi ultimi anni, ha volutamente ricercato con la Fondazione Villa Ormond.

Il via giovedì 12 luglio alle 21.30 con il concerto “Otto Stagioni”, curato dalla Sinfonica – che ha mantenuto il suo tradizionale appuntamento del giovedì – e diretto da Lorenzo Passerini con il Violino di Francesco Manara. A seguire gli altri appuntamenti, tra cui si segnala, lunedì 23 luglio alle 21, lo spettacolo “L’ultimo giorno di sole” di Giorgio Faletti con Chiara Buratti, a cura dell’Associazione Culturale Akamu, e venerdì 3 agosto, sempre alle 21, lo spettacolo “My Generation” con Massimo Cotto e Mauro Ermanno Giovanardi, curato dall’Associazione Culturale Akamu.

In chiusura, lunedì 13 agosto alle 21.30, il concerto “Ricordando Mina” a cura dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, diretto da Roberto Molinelli e con la partecipazione del Soprano Gabriella Costa. “Un’Estate in Villa” si propone come un contenitore di eventi musicali e d’intrattenimento, con l’ambizione di ritagliarsi un posto in primo piano nel variegato panorama delle manifestazioni estive sanremesi. Si tratta di una nuova iniziativa della Fondazione Villa Ormond che dal 2016 si adopera per affermare Villa Ormond, uno tra i luoghi più belli e suggestivi del Ponente Ligure, come polo di attrazione culturale e turistica di rilievo internazionale, anche attraverso lo sviluppo di attività rilevanti per la città di Sanremo. Per informazioni e prenotazioni si prega di contattare il numero 0184 541 848.