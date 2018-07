Sanremese, l’organigramma dello staff del settore giovanile per la stagione 2018/2019

Sanremo. Il settore giovanile della Sanremese si prepara per la stagione 2018/2019 e annuncia i componenti dell’organigramma e dello staff trasversale che attraverserà le varie leve.

Elementi di grande professionalità che saranno a disposizione della squadra, dei ragazzi e delle loro famiglie per rendere unica l’esperienza di sport e di vita a tinte biancoazzurre. La società comunica anche le date delle riunioni delle varie leve e gli “open day” (entrambi gli appuntamenti saranno allo stadio “Comunale”) per permettere alle famiglie di incontrare lo staff biancoazzurro e scegliere la Sanremese per il futuro dei propri ragazzi.

Organigramma stagione 2018/2019

Responsabile settore giovanile: Vincenzo Stragapede (Uefa B; preparatore portieri dilettanti)

Responsabile attività di base: Fabio Coccoluto (Uefa B)

Allenatore portieri: Stefano Prato (Uefa B; preparatore portieri dilettanti), Paolo Muscio (preparatore portieri dilettanti)

Preparatore atletico: Paolo Trucco (Uefa B; Laurea Scienze Tecniche dello Sport)

Juniores 2000/2001: Arturo Notari (Uefa B), Ugo Volpi (Uefa B)

Allievi 2002: Gianni Brancatisano (Uefa B), Fabio Varesio (Uefa B)

Allievi F.B. 2003: Marco Prunecchi (Uefa B), Alfonso Esposito

Giovanissimi 2004: Dino Bertazzon (Uefa B), Tiziano Brizio (Uefa B)

Giovanissimi 2005: Fabio Coccoluto (Uefa B), Massimo Ramoino (Uefa B)

Esordienti 2006: Fabio Coccoluto (Uefa B), Franco La Cava

Esordienti 2007: Mattia Perilli (Uefa B), Simone Bregliano (Uefa B)

Pulcini 2008: Simone Teti (Uefa B), Alessandro Eneide (Uefa B)

Pulcini 2009: Mauro Falcone (Uefa B), Dario Alberti (Uefa B)

Pulcini 2010: Tiziano Brizio (Uefa B), Ugo Volpi (Uefa B), Christain Borea (preparatore

portieri dilettanti)

Scuola Calcio: Francalberto Garofalo (Laurea in Scienze Motorie e Tecnica Sportiva Manageriale), Gianni Brancatisano (Uefa B), Tiziano Rodrigari (Laurea in Scienze Motorie), Mauro Falcone (Uefa B), Paolo Ciarlo (Uefa B; Uefa C; preparatore portieri), Giampiero Zunino (allenatore 3^ categoria giovani dilettanti)

Organigramma staff trasversale stagione 2018/2019

Responsabile settore giovanile: Vincenzo Stragapede

Responsabile attività di base: Fabio Coccoluto

Responsabile portieri: Stefano Prato

Preparatore atletico: Paolo Trucco

Allenatore fase difensiva: Simone Bregliano

Allenatore fase offensiva: Marco Prunecchi

Massofisioterapista: Filippo Fazio

Coordinatore dirigenti: Marco Martelli

Responsabile dirigenti: Aleandro Dal Monte

Direttore comunicazione e marketing: Emanuele Capelli

Segreteria generale: Ornella Tagliamento

Segreteria settore giovanile: Stefania Pulitanò

Addetto stampa settore giovanile: Mattia Rossi

Le riunioni delle leve, l’open day (aperto alle famiglie dei ragazzi) e l’inizio degli allenamenti

Allenatori Sanremese: riunione lunedì 16 luglio alle 18

Allievi 2002: inizio allenamenti 1 agosto

Giovanissimi 2004: riunione martedì 17 luglio alle 19

Giovanissimi 2005: riunione mercoledì 18 luglio alle 18

Esordienti 2006: riunione martedì 17 luglio alle 18

Esordienti 2007: riunione mercoledì 18 luglio alle 19; open day lunedì 3 agosto

Pulcini 2008: riunione giovedì 19 luglio alle 18; open day lunedì 3 agosto

Pulcini 2009: riunione giovedì 19 luglio alle 19; open day martedì 4 agosto

Pulcini 2010: riunione venerdì 20 luglio alle 18; open day martedì 4 agosto

Scuola calcio: riunione sabato 8 settembre