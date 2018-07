Sanremese, due giovani conferme per la prima squadra: Michael Fiore e Matteo Martelli

Sanremo. Mentre la squadra è al lavoro per i primi allenamenti stagionali allo stadio “Comunale”, la società e il direttore generale proseguono nella costruzione della rosa che affronterà il prossimo campionato di Serie D.

Nelle ultime ore sono stati confermati Michael Fiore e Matteo Martelli. Fiore, esterno destro di difesa classe ‘99 ex Primavera del Venezia, è reduce da un’ottima prima stagione in biancoazzurro e ha all’attivo 10 presenze in Serie D.

Martelli, centrocampista centrale classe ‘98 cresciuto nella Sanremese, rientra dal prestito all’Argentina, squadra con la quale l’anno scorso ha collezionato 19 presenze in Serie D.