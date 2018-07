Sanità ligure: Cgil, Cisl e Uil incontrano l’assessore Sonia Viale

Liguria. Cgil, Cisl e Uil lo chiedevano da tempo, proprio per far fronte alle richieste di migliaia di cittadini utenti della sanità ligure: nel mese di settembre si concretizzerà quanto avviato oggi tra l’assessore alla sanità Viale e le organizzazioni sindacali confederali, categorie del pubblico impiego e dei pensionati.

Oggi la caparbietà delle OO.SS ha permesso la stabilizzazione del dialogo con la Regione Liguria in tema di sanità, un settore che occupa una fetta importante del bilancio regionale, circa l’80%, e che riguarda ampi strati della popolazione, soprattutto anziana.

I primi passi si muoveranno nella direzione della costituzione di un gruppo di lavoro misto (organizzazioni sindacali, Alisa, assessorato), si darà avvio ad un piano di lavoro che si occuperà di cronicità e di presa in carico della salute dei cittadini; una discussione serrata e costruttiva quella di oggi con l’assessore Viale per discutere come incrementare la presenza di medici, infermieri, assistenti e tecnici, che ha l’obiettivo di superare le gravi criticità presenti sul territorio ligure, verso la riduzione delle liste d’attesa e per scongiurare la fuga dei cittadini che si rivolgono fuori regione.