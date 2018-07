San Biagio della Cima, passeggiata estiva sui luoghi di Francesco Biamonti

San Biagio della Cima. Domani sera, venerdì 27 luglio, nell’ambito degli “Itinerari di Letteratura d’estate”, organizzati dall’Associazione Amici di F. Biamonti, in collaborazione con i comuni di San Biagio della Cima e Dolceacqua, con raduno alle 21 davanti al Comune di San Biagio della Cima, si svolgerà la passeggiata estiva in luna piena e con eclissi sui luoghi di Francesco Biamonti: “Mandali su da me alla prima notte di luna”.

Durante la passeggiata verranno letti brani tratti dai suoi libri. Chi vuole può trovarsi direttamente alla 21,30 alla chiesetta dell’Annunziata, dove avrà luogo un momento musicale con la chitarra classica di Francesco Zoccali.

Dall’Annunziata partirà la passeggiata di crinale verso Santa Croce, modulata in due percorsi uno più breve e uno più lungo. Munirsi di torcia, scarpe da trekking e borraccia d’acqua. Seguirà piccola degustazione di prodotti locali offerti dall’Associazione Biamonti. Partecipazione a libera offerta.