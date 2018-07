San Biagio della Cima, il centro storico avrà un sistema di videosorveglianza

San Biagio della Cima. Potenziamento della sicurezza in vista per il Comune della Val Verbone. In particolare per quello che riguarda il sistema di videosorveglianza cittadino.

E’ stato infatti approvato un progetto per l’istallazione di telecamere nel centro storico del paese. Il costo delle opere previste è di poco superiore ai 30.000 euro.